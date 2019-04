Brandvarme Benzema sørger for Real-sejr over Bilbao

Karim Benzema er i målhumør for tiden.

Søndag sørgede den franske angriber for, at Real Madrid kunne sætte tre point på kontoen i Primera Division, da Athletic Bilbao på Santiago Bernabeu blev slået 3-0.

Alle tre Real-mål blev sendt i kassen af franskmanden. Det er femte kamp i træk, at Benzema scorer, og det er i alt blevet til ti træffere i de seneste syv kampe.

I alt er angriberen noteret for 30 mål i 50 kampe i sæsonen.

Med sejren har Real Madrid 64 point på tredjepladsen i Primera Division.

Det efterlader den spanske storklub med fire point op til lokalrivalerne fra Atlético Madrid på andenpladsen og 13 point op til førerholdet FC Barcelona med fem kampe tilbage.

Benzema stanger scoringen til 2-0 ind. Foto: Ritzau Scanpix

Efter en målløs første halvleg skulle der kun gå to minutter af anden, før Real Madrid kom foran mod Athletic Bilbao.

Her headede Karim Benzema et indlæg fra Marco Asensio i kassen.

Det var også med hovedet, at Benzema udbyggede madrilenernes føring. Denne gang scorede han efter et hjørnespark fra Luka Modric.

Hattricket blev fuldendt kort inde i kampens tillægstid, da Benzema efter et kæmpe kiks af gæsterne kunne sparke bolden i et frit mål.

Bilbao-målmand Iago Herrerin havde således forladt sit mål for at opsnappe en lang bold oppe på banen, men blev fanget på mellemhånd efter dårligt samspil med forsvaret, og så kunne Benzema let gøre det til 3-0.

Udeholdet bød sig til et par gange i Real Madrids felt. Mod slutningen måtte Keylor Navas hive en flot refleksredning op af hatten for at afværge en reducering, men mere blev det ikke til for Bilbao.

Tidligere søndag tabte Simon Kjær og Sevilla 0-3 til Getafe, der med sejren overhaler Sevilla i tabellen og nu indtager den vigtige fjerdeplads, der giver direkte adgang til Champions League-gruppespillet.

Getafe har to point mere end Sevilla med fem kampe tilbage.

