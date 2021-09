Brød ti års forbandelse

Efter ti års måltørke lykkedes det endelig Getafe at score mod Atlético Madrid - alligevel måtte holdet inkassere et nederlag efter et sent comeback

Getafe-fans har efterhånden lært datoen 6. november 2011 et kende. Det var nemlig der, at klubben senest scorede mod Atlético Madrid.

20 kampe - inklusive en træningskamp - er der spillet siden da. Altså uden mål fra den lille Madrid-klubs side.

Indtil tirsdag.

Her kom nemlig hul på bylden efter ti års venten.

Hjemme på Coliseum Alfonso Pérez fik Getafe lige inden pausen lidt hjælp af en ellers altid sikker Jan Oblak, der i to tempi tabte bolden.

Getafe opfangede den og spillede den lidt rundt, inden et indlæg endte lige i panden på Stefan Mitrovic, der fra 12 meters afstand sendte et projektil af en header ind bag slovakken i Atlético-målet.

Bum. Forbandelsen var brudt, og sensationen lurede.





Selvom Getafe kæmpede bravt, fik Luis Suárez alligevel sparket sejren hjem til Atlético. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix

Men Getafe gjorde det svært for sig selv.

For selvom hjemmeholdet havde chancer til at øge føringen og flere gange nød godt af en velspillende David Soria i målet, så blev det alligevel for meget at blive reduceret til ti mand.

Det skete efter 73 minutter, da Carles Aleña fik marchordre efter en stempling.

Diego Simeone blæste til angreb, og 12 minutter før tid dukkede Luis Suárez op og tordnede udligningen ind.

Men uruguayaneren var ikke færdig. For i overtiden satte han hovedet på et indlæg og headede gæsterne på 2-1, mens resterne af et ellers heroisk kæmpende Getafe-hold faldt helt sammen.

Resultatet betød, at mestrene fra Atlético stryger helt til tops i La Liga med 14 point efter seks kampe, mens Getafe må konstatere, at deres seks kampe alle har resulteret i nederlag.