Brutalt dilemma: Mindst én drøm dør i år

Martin Braithwaite står i et meget svært dilemma, for det synes tæt på umuligt for ham at score en VM-billet, hvis han fortsætter i Barcelona, skriver Barcelona-sportsavis

24 minutter i kamp var ikke nok for Kasper Hjulmand.

Beskeden til Martin Braithwaite syntes altså krystalklar: Kom mere i kamp - eller vink farvel til VM.

Men udsigten til mere spilletid er minimal, skriver Barcelona-avisen Sport. Så enten dør Braithwaites drøm om at være i Barcelona, eller også dør hans drøm om endnu et VM med Danmark.

- Braithwaite skal væk for at spille VM, lyder det fra det store medie.

- Tilgangen af Adama (Traore, red.), Aubameyang og Ferran (Torres, red.) har henvist ham til den sidste mulighed blandt Xavis prioriteter.

Avisen nævner, at den danske angriber ikke er sluppet helt af med det ubehag i ryggen, som har plaget ham, men han er fit nok til at komme i kamptrupperne, så de lægger ikke så meget i det mindre rygproblem.

- Med sine 30 år befinder Martin sig i et vigtigt øjeblik i sin karriere. Han er klar over, at den beslutning, han træffer denne sommer, vil markere et før og efter for ham, skriver Sport.

Braithwaite er røget endnu længere bag køen, lyder det fra Spanien. Foto: Enric Fontcuberta/Ritzau Scanpix

Braithwaite har kontrakt indtil sommeren 2024, og han har ved enhver given lejlighed udtalt, at han bliver og kæmper for sine muligheder i storklubben. Den kamp er kun blevet hårdere, som tiden er skredet frem.

Der er kun to landsholdsterminer tilbage før VM: En i juni og en i september. Her spiller Danmark i alt seks Nations League-opgør.

Braithwaite var med det danske landshold ved både VM 2018 og EM 2021. Han har optrådt i samtlige slutrundekampe i den periode, så det ville være et stort skifte for ham, hvis han ikke kan spille sig med i Qatar.

