Bryder coronaafstand: Tusindvis fester i gaden

Se finalebraget i Copa del Rey. Kampen vises her (PLUS+)

Den spanske pokalfinale mellem Bilbao-klubben Athletic Club og Real Sociedad er den første nogensinde mellem Baskerlandets to giganter.

Da coronaen gjorde sit indtog over hele verden blev det derfor også besluttet at udskyde finalen fra 2020 til 2021.

Lørdag aften skal slaget så stå i Sevilla, men da corona stadig er over os, så betyder det, at kampen spilles for tomme tribuner.

Det forhindrer dog ikke Athletic-fansene i at varme godt og grundigt op til kampen i timerne op til finalen.

Tv-billeder fra Bilbao viser således, hvordan tusindvis af mennesker er samlet i Pozas-gaden i den centrale del af byen.

Athletic-spillerne vandt i januar den spanske Super Cup - også her uden tilskuere. Foto: MARCELO DEL POZO/Ritzau Scanpix

Alt om to meters afstand ser ud til at være glemt, og massevis af fans i de rødhvidstribede trøjer hopper og synger i gaden - kun enkelte iført mundbind.

Se Athletic-fansene feste i gaden her



Vinder Athletic Club nærmer vil det være pokaltitel nummer 24, og de vil cementere positionen som næstmest vindende klub i Copa del Rey, mens det blot vil være tredje gang i historien, hvis det lykkes for Real Sociedad.

FLEST COPA DEL REY-TITLER 30 - Barcelona

23 - Athletic Club

19 - Real Madrid

10 - Atlético Madrid

8 - Valencia

6 - Zaragoza

5 - Sevilla

4 - Espanyol

4 - Real Union

2 - Real Sociedad

2 - Real Betis

2 - Deportivo la Coruna

1 - Arenas

1 - Mallorca

Sådan ser det normalt ud, når Athletic-fansene er samlet til lokalbrag mod Sociedad. Foto: Ritzau Scanpix/Gtres

