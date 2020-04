Bryder loven for 18-års fødselsdag

Først var det Pione Sisto, der fik med pisken for at ignorere hjemrejseforbuddet i spanske Celta Vigo.

Nu er danskerens holdkammerat Fedor Smolov også kommet i vælten, efter det er kommet frem, at han er rejst til Rusland for at fejre sin forlovedes 18-års fødselsdag.

Det skriver The Guardian.

30-årige Fedor Smolov, der ligesom Pione Sisto er angriber i Celta Vigo, er forlovet med den tidligere russiske præsident Boris Jeltsins barnebarn, Maria Yumasheva.

Hun fyldte 18 år, og det måtte Fedor Smolov være med til at fejre.

Derfor satte han sig i et privatfly for at komme hjem til den særlige dag i Rusland.

Problemet er bare, at den spanske regering har betonet, at man kun må forlade landet, hvis man har et strengt nødvendigt ærinde. Der skulle fødselsdage altså ikke gå ind under.

Fedor Smolov i en duel med Real Madrids Raphael Varane. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

- Spilleren anmodede gentagne gange om at få lov til at rejse til Rusland i forbindelse med nogle personlige anliggender, fortæller en kilde i klubben.

- Klubben kunne ikke give lov, fordi La Liga ikke ville tillade rejsen. Men han gav hurtigt besked om sin rejse og forlod med lovning på at komme retur, så snart han har fået styr på sine personlige forhold, fortæller kilden yderligere.

Under alle omstændigheder kan Fedor Smolov risikere at blive straffet for sin rejse til Rusland.

Bødetaksten for ikke at overholde de spanske myndigheders retningslinjer er betragteligt dyrere end i Danmark.

Her starter bøderne ved 600 euro - omkring 4500 danske kroner - for at forlade landet uden et nødvendigt ærinde.

