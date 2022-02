Camp Nou Spotify? Kæmpe aftale undervejs

Musiktjenesten Spotify er på nippet til at indgå en aftale om at blive FC Barcelonas næste hovedsponsor. Det vil altså betyde, at Barças hjemmebane vel at mærke bliver omdøbt Camp Nou Spotify

Adios, Rakuten. Hola, Spotify.

Meget tyder nemlig på, at FC Barcelona inden længe stopper samarbejdet med sin nuværende hovedsponsor, japanske Rakuten.

For ifølge Catalunya Ràdio arbejder storklubben på at lande en aftale med musiktjenesten Spotify, der fra næste sæson skal være den førende sponsor i Barça.

Bliver aftalen en realitet, vil det altså betyde, at Spotify vil stå på Barcelona-trøjerne inden længe. Derudover skal klubbens ikoniske hjemmebane have nyt navn. Fra næste sæson vil Barça have eget græs på Camp Nou Spotify.

I skrivende stund vides det ikke, hvor lang en aftale der er tale om. Dog beretter selvsamme medie, at de musiktjenesten betaler de spanske giganter cirka 65 millioner euro om året for at blive hovedsponsor.

Det beløb svarer til over 483 millioner danske kroner.

Messi har haft indflydelse på Rakutens beslutning. Foto: Francois Mori/Ritzau Scanpix

Ville hellere Arsenal

Barcelona og Spotify sad først ved forhandlingsbordet i oktober sidste år, efter det ikke lykkedes Spotify at nå til enighed med Arsenal.

Daniel Ek, grundlægger og ejer af Spotify, er Arsenal-tilhænger og ønskede i første omgang at lande en aftale med sin hjerteklub, før Barça bragte sig selv på banen.

Udover Spotify har traditionsklubben også rakt ud efter det kinesiske teknologi- og underholdningsfirma Tencent samt kryptovalutaselskaberne Vegan og Polkadot.

Det er sket efter, at den nuværende hovedsponsor, Rakuten, ikke har ønsket at forlænge sin aftale med Barça, der udløber 30. juni. AS skriver, at det blandt andet skyldes Lionel Messis afgang i sommer.

