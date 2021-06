Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (PLUS+)

Carlo Ancelotti er ny manager i Real Madrid, der har stået uden frontfigur, siden Zinedine Zidane i slutningen af maj stoppede i utide.

Det står klart, efter at han hans nu tidligere klub Everton tirsdag bekræfter, at han er stoppet i klubben for at overtage trænersædet i Real Madrid.

'Everton kan bekræfte, at Carlo Ancelotti har forladt sin position som manager for at overtage rollen som cheftræner hos Real Madrid', skriver klubben.

'Jeg har nydt at være i Everton, men jeg er blevet præsenteret for en uventet mulighed, som jeg tror, er det rigtige for mig og min familie på nuværende tidspunkt. Jeg skifter til Real Madrid', lyder det fra italieneren.

Samtidig bekræfter Real Madrid Ancelottis ankomst på klubbens hjemmeside.

Dermed er italieneren tilbage i den spanske hovedstadsklub, hvor han en gang tidligere har været cheftræner i perioden 2013-2015.

Her blev det ikke til et mesterskab, men til gengæld ledte han mandskabet til triumfer i Copa del Rey, Champions League, UEFA Super Cup samt VM for klubhold.

Det var under Ancelottis ledelse, at Real hentede den berømte La Décima - klubbens tiende triumf i Champions League og forgængeren Mesterholdenes Europa Cup - i Lissabon, da Atlético Madrid blev besejret 4-1 efter forlænget spilletid.

Ancelotti er en af fem toptrænere, der har vundet turneringen med to forskellige klubber (Milan og Real Madrid). De øvrige er Ernst Happel, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld og José Mourinho.

Semest har den 61-årige italiener stået i spidsen for Everton, hvor han i den forgangne sæson ledte Liverpool-klubben til en 10. plads.

Det stemte ikke overens med ambitionerne, men alligevel har præstationen ikke været nok til at holde Real Madrid væk i deres søgen efter Zidanes afløser.