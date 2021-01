Chefen kan godt forstå Messi-reaktion

FC Barcelona førte 2-1 og styrede mod sejren i finalen i den spanske Super Cup søndag aften mod Athletic Bilbao.

Men i sidste minut udlignede baskerne, og i den forlængede spilletid tog Athletic Bilbao sejren på 3-2.

En skuffelse for Barcelona, som samtidig måtte se anfører Lionel Messi blive udvist i de sidste sekunder af den forlængede spilletid. Hans første udvisning i 753 kampe for Barcelonas bedste mandskab.

Messi spillede bolden ud på kanten og ville søge mod straffesparksfeltet, men Athletics Asier Villalibre stillede sig ind i argentinerens løbebane.

Det frustrerede Messi så meget, at han svingede armen med stor kraft ind i hovedet på Villalibre, da han ville forbi. Villalibre gik til jorden, og efter et VAR-gennemsyn hev dommer Jesus Gil Manzano det røde kort frem.

Dommer Jesus Gil Manzano blev den første nogensinde til at give Lionel Messi en rødt kort i en kamp for Barcelonas bedste mandskab. Foto: Marcelo Del Pozo/Reuters

Mange trænere ville nok være irriterede på den spiller, som efterlod holdet i undertal, men Barcelona-træner Ronald Koeman forsvarer sin stjernespiller.

- Jeg kan godt forstå, hvorfor Messi gjorde det, siger Koeman efter nederlaget ifølge Reuters.

- Jeg ved ikke, hvor mange gange de lavede frispark på ham, og det er normalt at reagere, når modstanderne bliver ved med at lave frispark på dig, når du forsøger at drible med bolden.

Om udvisningen var korrekt, ville den hollandske cheftræner dog ikke forholde sig til.

- Jeg er nødt til at se situationen igen grundigt, lyder det fra Koeman.

Messi har tidligere fået to røde kort for Argentina. Det første kom endda i hans landsholdsdebut, ét minut efter han var blevet skiftet ind.

Hvis disciplinærinstansen takserer Messis handling som voldelig, kan argentineren få op til fire dages karantæne. Karantænen vil gælde både i pokalturneringen og La Liga.

Barcelona ligger øjeblikkeligt nummer tre i ligaen med syv point op til førerholdet Atlético Madrid, som endda har spillet to kampe færre. Real Madrid er nummer to.

Første gang nogensinde: Risikerer lang straf

Eksperten overrasker: Jagter guld hos miniputten

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Ignoreret af storklubber: Rekordsalg og privatfly