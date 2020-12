Chefen roser Braithwaite: 'Det kan jeg lide'

Martin Braithwaite har på det seneste fået godt med ros fra den spanske presse plus det løse, og nu kommer der også lidt fra Barcelonas cheftræner Ronald Koeman, som efterhånden har fået et godt øje til danskeren.

Det fortæller han ved pressemødet efter onsdagens sejr over Real Sociedad på 2-1, hvor han kunne se, at både Braithwaite samt franske Antoine Griezmann havde chancer til at få scoret.

- Antoine (Griezmann red.) var uheldig med, at han skud ramte overliggeren, fordi han gjorde alt rigtigt. Den anden chance rørte målmanden en lille smule. Martin Braithwaite havde også en mulighed, og jeg kan lide attituden, lyder det fra Koeman.

På det seneste er det blevet til en pæn række startpladser for Braithwaite, hvor han bliver foretrukket i stedet for en spiller som brasilianske Coutinho.

Den catalanske sportsavis Sport bemærkede efter kampen i deres karaktergivning til spillerne, at den danske landsholdsangriber nu spiller en fundemental rolle i Barcelona-angrebet.

I denne sæson er det blevet til fire scoringer fra ham for FC Barcelona, hvoraf tre af dem er scoret i Champions League.

Næste opgave for Barcelona og Braithwaite er mod Daniel Wass og Valencia. Det er på lørdag klokken 16.15.