Chelsea kan stoppe barsk Barca-strid

Da Frenkie de Jong skiftede fra Ajax til FC Barcelona i januar 2019, var det med kindkys, krammere og en opfattelse af, at den talentfulde hollænder ankom til noget af det fedeste, man kan som fodboldspiller.

To et halvt år senere er situationen en anden.

Mildest talt.

Lionel Messi, der i en generation var stærkt medvirkende til at hæve klubben over det meste i Europa, er væk. Status som én af de største og stærkeste klubber på kontinentet er væk, og aktuelt har man på den sportslige front kun en Copa del Rey-triumf at prale af.

Næh, vent. Det var sidste år. De har ingen trofæer at forsvare pt.

Har gjort, hvad de fik besked på

Og hvad værre er: Økonomien er fortsat helt til rotterne. La Liga vil ikke give licens til de spillere, FC Barcelona har hentet i dette transfervindue. Heller ikke Ousmane Dembélé og Sergi Roberto, der har forlænget deres aftaler, er blevet godkendt.

Medmindre catalonierne sælger ud af arvesølvet. Ja, af stort set alt. Det er lige før, vi er derhenne, hvor de afvikler loppemarked for at hente, hvad hentes kan.

Præsident Joan Laporta har sagt, at han og klubben har klasket hælene sammen og har gjort, hvad La Liga har bedt dem om, så han er overbevist om, at det nok skal ende godt alt sammen.

Nøj, Joan Laporta var glad, da aftalen med Robert Lewandowski gik igennem. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

Men der skal mere til endnu.

Mest oplagt er spillersalg. Flere spillere skal sælges. Pierre-Emerick Aubameyang vil give en pæn sjat, men det er Frenkie de Jong, mest opmærksomhed samler sig omkring.

Overvejer sagsanlæg

For kan de hente en halv milliard danske kroner på hollænderen, og det ser sådan ud, så er der for alvor lys for enden af tunnelen. Men et værre tovtrækkeri med de Jong er i fulde omdrejninger.

Han vil have de 150 mio. kroner, klubben skylder ham efter corona-nedlukningen og den deraf følgende lønnedgang, og nu mener Barcelona at have fundet beviser for, at den tidligere ledelse, der forlængede hans kontrakt i 2020, så den løb til 2026, begik ulovligheder, hvorfor man er parat til at indlede en retssag mod dem.

Det skriver The Athletic.

Mest af alt ville de sådan set gerne beholde den dygtige 25-årige hollænder. Derfor har ledelsen tilbudt ham, hvad de åbenbart selv mener er en god aftale - en reducering i lønnen på 30 procent. Men den er de Jong ikke med på og er angiveligt blevet godt tosset – netop med tanke på, at klubben i forvejen skylder ham for corona-nødløsningen.

Og fra at ville blive i klubben for enhver pris (næsten), er han gået hen og blevet mere og mere lun på tanken om at komme væk.

Chelsea står klar

Thomas Tuchel kan meget vel få en knaldgod hollænder til sin midtbane lige om lidt. Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix

Det lugtede mere end almindelig meget af Manchester United gennem det meste af juli. Men Glazer-familiens nok ellers lukrative tilbud indeholdt ikke muligheden for Champions League-bold denne sæson. Og nok heller ikke den næste.

Så det faldt til jorden.

Netop Champions League er gået hen og blevet den største gulerod i europæisk fodbold, og Stamford Bridge i London er et sted, hvor der med meget få undtagelser er den slags på programmet.

Og fordi Chelsea Football Club tilmed skulle være interesseret i at betale de 150 mio. kroner, som Barcelona skylder Frenkie de Jong, er The Blues gået hen og blevet et meget varmt bud på en fremtidig arbejdsgiver for hollænderen.

Mens disse linjer skrives, menes Chelsea at være i kontakt med de Jong-lejren, og det kan meget vel være, Chelsea har ham i stalden, når holdet går på banen i weekenden mod Tottenham i Premier League.

Har for alvor solgt ud

Robert Lewandowski, Raphinha og Andreas Christensen er nye folk i Barcelona. Her flankeres de af Eric Garcia, Frenkie de Jong og Ferran Torres. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

FC Barcelona mangler penge.

De har solgt ud af rettigheder i flere retninger, men de mangler fortsat penge. Det skyldes primært, at de, mens de har solgt ud med den ene hånd, har raget nye spillere til sig med den anden.

Robert Lewandowski var dyr. Jules Koundé og Raphinha var dyrere. Til sammen 1,14 mia. kroner. Franck Kessie og Andreas Christensen kom gratis, men de skal have en masse penge hver måned bare for at være der.

I foråret indgik man en stadion-aftale med Spotify, og streaming-giganten kommer desuden på spillertrøjen de næste fire sæsoner. Det indbragte to mia. kroner.

Klar til at afhænde 49,9 procent

25 procent af deres meget lukrative tv-rettigheder er solgt til Sixth Street, mens 25 procent af klubbens tv-station Barca TV er solgt til Socios.com.

Det har indbragt i omegnen af én milliard kroner.

Dertil kommer planer om at afhænde op mod 49,9 procent af Barca Licensing & Merchandising. Her ventes de at kunne hente lige knap tre mia. kroner. Og så ser det for alvor fornuftigt ud.

- Man kunne argumentere for, at Barca satser på den korte bane på bekostning af langsigtet finansiel vækst. Men at se glasset halv fuldt ved at hente hurtige finansielle ressourcer kunne være vejen mod en virtuel cyklus rent sportsligt ved at samle et meget konkurrencedygtigt mandskab, siger Achille de Rauglaudre, der er investment manager hos Rebel 54 i London, til Bloomberg News.