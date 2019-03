Chok-comeback undervejs: - Real har ringet til Mourinho

Krisen kradser i Real Madrid.

På en uge har to nederlag til Barcelona og en ydmygende afklapsning af Ajax, der sendte de forsvarende Champions League-vindere ud af turneringen, givet dybe ridser i lakken.

At det hele skete hjemme på Santiago Bernebéu, gør det bestemt ikke bedre.

Som altid i den slags situationer bliver der spekuleret i trænerfyring - også selv om Santiago Solari er klubbens anden træner i denne sæson, efter at han slutningen af oktober afløste Julen Lopetegui på posten.

Der fik han lidt overraskende en kontrakt for tre sæsoner, men selv om han ikke har tænkt sig at forlade skuden, så spøger hans afløser allerede i kulissen.

Navnet er ikke overraskende klubbens tidligere træner José Mourinho, og portugiseren er brandvarm i kongeklubben, hvor præsident Florentino Perez allerede er i gang med rekrutteringen. Det forklarer klubbens tidligere præsident Ramon Calderon:

- Jeg er ikke i tvivl om, at Mourinho er førstevalget for præsidenten. Han har modtaget opkald i de seneste par uger.

- Da Zinedine Zidane rejste, var Mourinho med Manchester United, og han sagde, at det ikke var det rigtige tidspunkt at komme tilbage på. men måske nu hvor han er ledig.

Florentino Perez har allerede en gang præsenteret José Mourinho som træner i Real Madrid. Foto: Elisa Estrada/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg tror, at der er store muligheder for, at han er at finde på bænken næste sæson, siger han til Sky Sports

Portugiseren vil dog ikke være med til den leg.

- Der har ikke været noget kontakt - ikke engang minimal kontakt. Jeg har ikke talt med spillerne eller præsidenten. Det er rygter. Men rygter i fodbold er dårlige, fortæller Mourinho til den spanske TV-station El Chiringuito ifølge Sky Sports

Ramon Calderon kan dog også se andre på posten, selv om feltet ifølge ham ikke er vanvittigt stort.

- Måske Mauricio Pochettino - de taler om ham. Men der vil komme mange navne i de kommende dage, for fansene vil ikke acceptere denne situtation.

- Der har været tre-fire måneders beklagelser og begrædelse over, hvordan vi har planlagt holdet, siger han.

Foreløbig får Santiago Solari altså lov til at forblive i spidsen for Real Madrid. Spørgsmålet er blot hvor længe.

