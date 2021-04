Chok-nedsmeltning i Barcelona

Barcelona havde kurs mod sejr og førsteplads i La Liga, men to mål af Granada i anden halvleg spolerede det

FC Barcelona missede torsdag en gylden mulighed for at spille sig til tops i La Liga.

Lionel Messi sendte ellers planmæssigt hjemmeholdet foran 1-0 på Camp Nou mod Granada, men to mål af gæsterne i anden halvleg spolerede cataloniernes drømme.

Det er første gang nogensinde, at det lykkes for Granada at få point med hjem fra Barcelonas mægtige hjemmebane.

Resultatet betyder, at Barcelona forbliver på tredjepladsen i den tætte tabel med 71 point. Det er samme antal som Real Madrid, der dog er bedre indbyrdes. Atlético Madrid topper tabellen med 73 point.

Det er blot tredje gang i 18 kampe i 2021, at FC Barcelona ikke vinder.

Der resterer fem spillerunder i La Liga, og Barcelona skal blandt andet møde Atlético Madrid 8. maj.

Martin Braithwaite var ikke med for Barcelona. Danskeren døjer stadig med den ankelskade, han pådrog sig under en træning i sidste uge.