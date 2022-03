CLásico-nedtur for Real Madrid-danskere

Danske Sofie Svava spillede hele kampen, mens landsmanden Caroline Møller kom ind fra bænken i Real Madrids Champions League-kamp mod Barcelona tirsdag aften.

De danske landsholdsspillere var sammen med holdkammeraterne på vej mod en gedigen overraskelse i hjemmekampen, men tabte 1-3.

Mens holdene på herresiden er tættere på hinanden i niveau, er forskellen på kvindeholdene under normale omstændigheder markant.

Barcelona, der også er forsvarende Champions League-mester, var storfavorit til det første af to opgør i kvartfinalen, men kom bagud tidligt i kampen.

Knap otte minutter var spillet, da spanieren Olga Garcia Carmona fandt plads i venstre side og scorede til 1-0 med en flad afslutning.

Føringen tog Real Madrid med i omklædningsrummet, men efter pausen gik det galt.

Først scorede Alexia Putellas på et straffespark, som blev givet efter et VAR-gennemsyn. Og med ni minutter igen gjorde Claudia Pina det til 2-1, efter at landsholdsspilleren Svava var blevet snydt på højrekanten.

Til sidst lukkede Alexia Putellas med et elegant chip over Real Madrids målmand.

Meget skal altså gå galt for Barcelona, hvis holdet ikke også i år skal spille sig i semifinalerne.

Onsdag i næste uge venter formentlig en historisk returkamp på Camp Nou. Her forventes et rekordhøjt antal tilskuere for en fodboldkamp mellem to kvindehold at være på plads.