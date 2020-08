Coronapresset: Hele holdet er til salg

Coronakrisen kradser i fodboldklubberne verden over, som hver dag mister indtægter på grund af manglende tilskuere til kampe.

Og det kan især mærkes hos den spanske fodboldklub Valencia.

Klubben skal efter sigende have kontaktet flere Premier League-klubber og annonceret, at alle spillere med undtagelse af José Gayá er til salg. Det inkluderer dermed også den danske spiller Daniel Wass, som har spillet i den spanske klub siden 2018.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder Marca og Daily Mail.

Annonceringen sker i håbet om at få klubbens økonomi i balance igen efter coronakrisen.

Klubben vil dog helst undgå at sælge José Gayá, der har spillet over 200 kampe for klubben, og han er derfor den eneste, der ikke er til salg.

Allerede solgt tre spillere

Valencia har allerede solgt flere af deres spillere i håbet om at komme ovenpå økonomisk.

I sidste uge blev deres 20-årige kantspiller Ferran Torres solgt til Manchester City solgt for 23 millioner euro - lidt over 170 millioner kroner.

De to midbanespillere Francis Coquelin og Dani Parejo er ligeledes solgt til klubbens rivaler i LaLiga, Villarreal, for i alt 11 millioner euro, hvilket svarer til lidt over 80 millioner kroner.

Ifølge klubpræsidenten i Valencia, Anil Murthy, havde klubben ikke et andet valg end at skære ned på udgifter for at komme ovenpå igen, fortæller Murthy onsdag i et interview med The Straits Times ifølge Reuters.

Foto: Ritzau Scanpix/Andrew Boyers

- Vi kommer til at have en kompliceret sæson på grund af covid-19, så vi bliver nødt til at være ansvarlige og kontrollere udgifter. Hvad nytte har en klub, hvis den går konkurs? sagde han.

- Hvis ting går meget galt i et økonomisk aspekt på grund af covid-19, vil alle klubber være i problemer. Vi bliver nødt til at lede gennem ansvarlig ledelse under krisen.

Valencia sluttede på en niende plads i LaLiga, hvilket betyder at klubben for første gang i tre år går glip af Champions League.

