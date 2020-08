Coronaramt klub taber i overtid og misser mulig oprykning

Fuenlabrada var fredag få øjeblikke fra at booke playoffkampe om oprykning til Primera Division.

Den spanske fodboldklub, der har været hårdt ramt af coronavirus, skulle blot bruge et enkelt point i den udskudte ligakamp mod Deportivo La Coruña.

Det så længe ud til at lykkes. Fuenlabrada kom foran efter ti minutter og førte indtil det 84. minut, hvor Deportivo udlignede.

Pointdeling var stadig brugbart for Fuenlabrada, men i kampens overtid scorede Deportivo på straffespark og så endte det altså med et nederlag for klubben, der aldrig før har været en del af landets bedste fodboldrække.

Fuenlabrada nåede i slutningen af juli op på i alt 28 coronasmittede ansatte. Klubbens kamp mod Deportivo La Coruña var først blevet udskudt, da de første personer i Fuenlabrada blev konstateret smittet.

På grund af det efterfølgende udbrud blev kampen aflyst, men tidligere på ugen fik Fuenlabrada sit ønske om at få kampen afviklet opfyldt.

Huesca og Cadiz er allerede rykket op i Primera Division. Zaragoza, Almeria, Girona og Elche kæmper om den tredje og sidste oprykningsbillet.

