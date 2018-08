Coutinhos kone løser hårknude i FC Barcelona

I Barcelona havde man for få dage siden fem spillere i førsteholdstruppen, der var ikke-EU-spillere i form af Coutinho, Yerry Mina samt nyindkøbene Arturo Vidal, Arthur og Malcom.



De spanske regler er sådan, at man kun må have tre spillere, der ikke er EU-borgere, og derfor var man nødt til at skille sig af med nogle af spillerne, da de alligevel ikke ville kunne komme i brug i sæsonen.



Det har nu løst sig ved, at Barcelona i første omgang valgte at sælge Yerry Mina til Everton.

Dog var der stadig en spiller for meget, men her har Philippe Coutinhos kone, Aine Coutinho, gjort forskellen.



Hun er nemlig portugisisk statsborger, hvilket har betydet, at det er blevet en del nemmere for Coutinho at blive det samme.

Det nye pas skulle dermed være på vej til den brasilianske landsholdsspiller, så Barcas problem nu er løst.



Passet skal bare komme inden søndag, hvor Barcelona møder Sevilla i den spanske Super Cup, der bliver spillet i Marokko, ligesom det er blevet lavet om til et trofæ, der nu bliver afgjort på én kamp - og ikke to som før.



Dermed kan alle fire spillere altså blive registreret til kampen - og resten af sæsonen i den spanske liga.

