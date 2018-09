Cristianos afløser præsenteret: Men kæresten tager al fokus

KLIK HER - VI HAR SAMLET DET STORE TRANSFER-OVERBLIK FRA NATTEN TIL JER HER

Real Madrid solgte i starten juli Cristiano Ronaldo til Juventus, og lige siden har hele verden ventet på, hvem der skulle afløse portugiseren i Real Madrid.

Onsdag kom den 25-årige angriber Mariano Diaz så til fra Lyon, og selvom han ikke var den verdensstjerne som mange havde ventet, så kunne Real Madrid ved spillerpræsentationen fredag afsløre, at han overtager Cristiano Ronaldos legendariske 7-tal.

Men da Diaz skulle præsenteres på Bernabeu, så var det ikke hans jongleringer eller måde at holde sin nye trøje op på, der tog al opmærksomheden.

I stedet løb kæresten Yaiza Moreno med noget af fokus. I hvert fald på de sociale medier, hvor der er generel enighed om, at kærestens hvide outfit var lige så bemærkelsesværdigt som angriberens hvide tøj med 7-tallet på ryggen.

Spankulerende i meget høje hæle og i det gavmilde humør med kys virkede hun da heller ikke til at have det mindste imod opmærksomheden.

Hvad spilleren siger til optrinnet er uvist, men mon ikke han nok skal få sin opmærksomhed på Bernabeu, hvis han bare fortsætter med at score mål i samme grad som hos Lyon, hvor det blev til 20 mål i 46 kampe.

Det var slet ikke meningen, at Mariano Diaz skulle tilbage til Real Madrid, hvor han var uden succes tidligere i karrieren, men da Sevilla pludselig ville have ham, så valgte Real Madrid at bruge deres tilbagekøbsklausul.

Præsidenten for Sevilla, José Castro, var godt gal i skralden over udviklingen og langede kraftigt ud efter spilleren.

- Madrid ville ikke have ham hele den her sommer, men når vi i Sevilla vil have ham, så er de interesserede. Indtil spilleren sidder ved præsidentens bord og underskriver kontrakten, er han ikke Sevilla-spiller. Vi er ikke dumme. Mariano har mange gange sagt til os, at han kun vil spille for Sevilla. Jeg ved ikke, om jeg tror hans ord. Han har stadig ikke svaret os, sagde José Castro til AS.

- Vi er en ambitiøs fodboldklub, men Real Madrid har sagt til os, at de vil udnytte deres option til at købe ham tilbage, sagde han om Mariano Diaz, der tidligere har optrådt for Los Blancos.

Da han første gang var i Real Madrid, blev det blot til 14 kampe og fem mål, inden han røg videre. Denne gang er det hele anderledes, for nu har han 7-tallet, men også en opmærksomhedskrævende kæreste...

