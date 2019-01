Dårligt nyt for Eriksen: Ikke en del af Barcelonas store transferplan

FC Barcelona skal i gang med en foryngelseskur, og klubben er ved at have identificeret de spillere, som den håber at kunne hente til Camp Nou.

Christian Eriksen er adskillige gange blevet kædet sammen med et skifte til den catalonske storklub, men ifølge El Mundo Deportivo er den 26-årige dansker ikke på emnelisten frem mod den kommende sæson.

Det skyldes efter alt at dømme, at Barça ved, at Tottenham-formand Daniel Levy vil kræve spidsen af en jetjager for blot at overveje at lade danskeren skifte væk fra London-klubben.

Eriksen har dog fortsat ikke forlænget sin aftale med Spurs, og der kan næppe være tvivl om, at FC Barcelona følger udviklingen nøje.

Lionel Messi skal have nye legekammerater i FC Barcelona, men ifølge den lokale sportsavis bliver Christian Eriksen ikke en af dem. Foto: Josep Lago

Men han er altså ikke på den liste, som FC Barcelona ifølge El Mundo Deportivo arbejder med frem mod den kommende sæson.

El Mundo Deportivo er en Barcelona-avis og holder naturligvis nøje med alt, hvad der sker i og omkring klubben fra Camp Nou.

Og noget tyder på, at der kommer til at ske en hel del på transferfronten i løbet af 2019.

En stor del af rygraden på træner Ernesto Valverdes mandskab har passeret de 30.

Forsvarsstyrmand Gerard Piqué er 31, Sergio Busquets og Ivan Rakitic er begge 30, mens kaptajn Lionel Messi og Luis Suárez har fejret deres 31 års fødselsdag.

FC Barcelonas sportsdirektør, Pep Segura, og klubbens tekniske sekretær, Éric Abidal, har travlt for tiden, og planen er ifølge El Mundo Deportivo klar: Der skal en håndfuld nye spillere til.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er FC Barcelonas store transferplan

Den hollandske reservemålmand Jasper Cillessen får kun pokalkampe i FC Barcelona og vil nu væk fra bænken. Foto: Paul White/AP

Målmandsposten: Afløser for Cillessen

Hollandske Jasper Cillessen har i to og et halvt år stået i skyggen af det tyske førstevalg, Marc-André ter Stegen. 29-årige Cillessen har kontrakt frem til sommeren 2021, men vil i jagten på spilletid efter alt at dømme søge væk til sommer.

Allerede sidste sommer udtrykte han ønske om at komme væk, og både Roma og Liverpool forhørte sig. Hollænderens frikøbsklausul på næsten 450 mio. kr. fik dog interessen til at fordufte.

Cillessen er værdsat i FC Barcelona, hvor han har vist sig som en god professionel, og derfor vil klubben ifølge El Mundo Deportivo ikke stå i vejen efter sæsonen.

FC Barcelona vil forsøge at finde en forholdsvis rutineret afløser og er klar til at betale lige lige over 100 mio. kr. for den nye reserve.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det franske forsvarstalent Jean-Clair Todibo fra Toulouse meldes på vej

Forsvaret: Vil hente fransk stjerneskud

Rent antalmæssigt set det tyndt ud i det centrale forsvar. Den evigt skadede Thomas Varmaelen har kontraktudløb til sommer, og belgierens kontrakt forlænges ikke. Det efterlader Barça med Piqué, Lenglet og Umtiti til de to pladser.

Den franske verdensmester Umtiti har været plaget af knæproblemer i denne sæson, og det er ikke blevet til mange minutter for den stærke forsvarer. Det forstærker kun behovet for nyt blod, og Toulouses Jean-Clair Todibo er højt på listen.

Den 19-årige franskmand er et stor talent, som også Juventus, Napoli og Real Madrid er efter. Han er hurtig og stærk, god med og uden bolden, og så har Toulouse-spilleren den store fordel, at han kan hentes transferfrit efter denne sæson.

Ajax’ Matthijs de Ligt er også fortsat et meget varmt navn i FC Barcelona, men Ajax kræver over 400 mio. kr. for stjerneskuddet, og det kan få Barça til at vælge Todibo.

Endelig er Jeison Murillo en mulighed. Barcelona har netop lejet colombianeren i Valencia med en forkøbsret på 185 mio. kr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ajax' Frankie de Jong er udset som Sergio Busquets arving på midtbanen. Foto: Peter Dejong/AP

Midtbanen: Busquets' perfekte arving

Den vigtigste opgave frem mod næste sæson er at få papir på Frenkie de Jong. Ajax-spilleren bliver kaldt for Busquets' perfekte arving, og FC Barcelonas sportslige ledelse holdt i sidste måned møde med de Jongs agent, Ali Dursun, i Barcelona.

Flere andre europæiske storklubber – deriblandt Manchester City og Paris Saint-Germain - jagter den 21-årige midtbanespiller, men Barça virker til lige nu at føre kapløbet. Prisen på de Jong er omkring 550 mio. kr.

FC Barcelona ønsker to nye midtbanespillere, og Adrien Rabiot ligner den ene. Franskmanden har meddelt Paris Saint-Germain, at han ikke forlænger den aftale, der udløber til sommer.

En del af FC Barcelonas transferpolitik er at udnytte de muligheder, der opstår på markedet, og en snart transferfri Rabiot er en sådan mulighed.

I sommer var Barça i kontakt med PSG, og 23-årige Rabiot kan meget vel ankomme allerede i dette transfervindue, så den franske klub i det mindste får en smule penge for spilleren, som den ikke længere vil bruge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Storklubben fra Catalonien skal finde en angriber, der i ny og næ kan give Luis Suárez noget aflastning i front. Foto: José Miguel Fernandez de Velasco/AP

Angrebet: En reserve for Suárez

Den spanske ligas førerhold skal have en spiller, der kan aflaste Luis Suárez i front. Uruguayeren er stadig det ubestridte førstevalg, men FC Barcelona kommer til at mangle en mand, der kan tage en tørn, når Suárez har brug for et hvil.

Dortmund har udnyttet sin købsoption på Paco Alcácer, så han vender ikke tilbage til Camp Nou. Munir El Haddadi er blevet tilbudt en kontraktforlængelse, men den har angrebsreserven afvist.

Ifølge Barcelona skulle der være tale om et yderst generøst tilbud med tanke på, hvor lidt Munir har bidraget med i Barcelona-trøjen. Derfor er troen på en forlængelse ikke stor.

Munirs kontrakt udløber efter denne sæson, og forlænges den ikke, skal Barça have en erstatning.

Folk som André Silva (Sevilla), Maxi Gómez (Celta), Krzysztof Piatek (Genoa), Nicolas Pépé (Lille), Timo Werner (Leipzig) og Luka Jovic (Frankfurt) bliver af El Mundo Deportivo nævnt som muligheder.

Se også: Tottenham på pinebænken: Eriksen tygger på guldrandet tilbud

Se også: Dansk PL-stjerne lagde sig fladt ned: Nu får han kæmpe straf

Se også: Fremtiden er på plads: Nadia Nadim klar for storklub

Mathias Boe bryder 5 års tavshed: Kæreste med bollywood-skønhed