Daniel Wass fik hovedrolle

Landsholdsspilleren Daniel Wass indtog en hovedrolle, da Valencia søndag slog Granada med 2-1 i La Liga.

Den danske midtbanespiller satte efter fire minutter værterne på kurs mod sejren, da han bragte værterne foran med 1-0.

Midtvejs i anden halvleg fordoblede holdkammeraten Alejandro Blanco hjemmeholdets føring.

I overtiden scorede en gammel kending af Valencia for gæsterne, da Roberto Soldado reducerede til 1-2 for Granada. Fra 2010 til 2013 var den nu 35-årige Soldado en yderst målfarlig herre for Valencia.

Daniel Wass' scoring endte dermed at få afgørende betydning, og det er langt fra første gang, at det er tilfældet.

Det var således tredje gang i denne sæson, at Wass scorede for Valencia i ligaen. I slutningen af januar blev den 31-årige dansker matchvinder i en 1-0-sejr over Elche, mens det i efteråret blev til en scoring i en 1-1-kamp mod Huesca.

Sejren ændrer ikke det store i tabellen for storklubben, der fortsat er nummer 12.

Afstanden til holdene i den øvre halvdel i rækken er dog minimeret. Granada på ottendepladsen har blot tre point mere end Valencia.

Landsholdskollegaen Jens Jønsson fik en time på banen for Cadiz, der tabte med 1-2 på udebane til Villarreal. Midtbanespilleren fik et gult kort i kampens indledning.

Wass og Jønsson skal i næste uge på opgave med det danske landshold, der indleder VM-kvalifikationen på torsdag ude mod Israel. Få dage senere venter opgør mod Moldova og Østrig.

