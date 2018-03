Daniel Wass misser storkamp: Mulig operation venter

Daniel Wass var fraværende, da Celta Vigo i sidste spillerunde besejrede Las Palmas med 2-1, og danskeren kommer heller ikke i kamp, når galicerne gæster Atletico Madrid søndag.

Klubben skriver således på deres hjemmeside, at danskeren døjer med en skade i lænden, der altså holder ham ude af opgøret.

Den spanske klubs egen læge, Juan José García Cota, meddeler dog, at en operation ikke er på tale i øjeblikket, men at det kan blive nødvendigt. Han ved desuden ikke, hvor længe danskeren er ukampdygtig.

Daniel Wass risikerer operation. Foto: All Over

Foruden Wass skal cheftræner Juan Carlos Unzué se bort fra forsvarsprofilen Andreu Fontás. Til gengæld kan han glæde sig over, at Iago Aspas formåede knæskade ikke er så slem, som først antaget, og at angriberen formentlig er klar til mødet med ligaens andenplads.

Celta Vigo ligger i øjeblikket på niendepladsen i den spanske liga, hvor Wass har spillet 26 kampe med fire mål og syv målgivende afleveringer til følge.