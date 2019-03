Dansk anfører lod munden løbe - nu nægter han

Den danske U21-landsholdsanfører, Mathias Jensen, kalder i et interview med B.T. situationen i Celta for 'kaos'. Og de udtalelser falder ikke i god jord i den spanske bundklub.

På sin hjemmeside har Celta således offentliggjort en pressemeddelelse, hvor den unge dansker nægter at have fremsat kritik af forholdene i klubben.

- Det har været en hektisk første sæson, og ikke hvad jeg forventede med mine skader, trænerskiftene og placeringen i bunden af tabellen, men jeg har ikke noget dårligt at sige om Celta, siger Jensen blandt andet.

Mathias Jensen skiftede i sommer fra FC Nordsjælland til den galiciske klub. Men opholdet har foreløbig ikke formet sig som håbet.

Holdet har ikke kunnet leve op til de senere års præstationer, og to trænere er blevet fyret undervejs i sæsonen.

Dertil kommer, at den danske midtbanespiller har haft svært ved at tilkæmpe sig spilletid - blandt andet fordi han var skadet det meste af efteråret.

- Det er en svær situation, hvor jeg nu spiller under den tredje træner, siden jeg ankom i august. Det er kaos, men vi må se, om vi kan redde den, siger Mathias Jensen til B.T.

- Det var sgu ikke lige det, jeg havde regnet med, da jeg tog afsted. Der var min fornemmelse, at det var en klub, der kørte stabilt, spillede god fodbold, og at der var styr på tingene. Men det synes jeg ikke, at der har været, fortsætter han.

Det er altså de udtalelser, som Celta på sin hjemmeside benægter, at Mathias Jensen skulle have fremsat.

B.T. står dog ved historien. Ritzau har hørt båndoptagelsen med interviewet, som understøtter avisens udlægning.

Celta, der ud over Mathias Jensen også har Pione Sisto og Andrew Hjulsager i truppen, er tredjesidst og dermed under nedrykningsstregen i den bedste spanske liga.

