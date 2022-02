Dansk duel: Nu er de rivaler

I nationaldragten forsøger de hele tiden at spille hinanden gode.

Nu skal de gøre det modsatte.

Søndag bliver der fyret op under kedlerne i den bedste spanske fodboldrække. På Camp Nou får Barcelona besøg af Atlético Madrid. Et opgør, der er kendt for grimme dueller og smukke scoringer.

Men med danske briller kan det potentielt blive mere ekstraordinært og lidt mere kulørt. To danskere repræsenterer nemlig hver sine farver i kampen.

Daniel Wass, der for nylig har byttet Valencia ud med Atlético Madrid, kan få debut, mens Martin Braithwaite, der for kort tid siden vendte tilbage fra en skade, kan komme i aktion for Barcelona.

Begge navne figurerer således i de to trupper, som de spanske mastodonters to cheftrænere - Diego Simeone og Xavi - har udtaget.

Atlético Madrids trup:

Barcelonas trup:

På lørdagens pressemøde i hovedstadsklubbens lejr fortalte Simeone ifølge Mundo Deportivo, at han er klar til at give Wass spilletid i den nye trøje.

Om Braithwaite kommer på banen, er noget mere uvist. Siden esbjergenseren blev sin skade kvit i januar, har han blot fået 13 minutter på grønsværen i to opgør.

I den seneste kamp mod Alaves forlod han slet ikke bænken.

De to danskere har spillet adskillige kampe sammen på landsholdet, så det må formodes, at de kender hinandens kompetencer ret så godt.

Der er meget på spil i topstriden af La Liga. Barcelona ligger nummer fem med et point op til fjerdepladsen, som Atlético Madrid indtager.