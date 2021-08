Dansk landsholdsangriber til Real Madrid

Den danske landsholdsspiller Caroline Møller hopper fra den ene storklub til den anden.

Således skifter den 22-årige angriber Inter ud med Real Madrid. Det bekræfter den spanske storklub onsdag:

Selvom Caroline Møller blot er 22 år, så har hun allerede en del meritter på sit cv. Således nåede hun i sin tid i Fortuna Hjørring at vinde det danske mesterskab hele tre gange - i 2016, 2018 og 2020, inden hun skiftede til den italienske gigant Inter.

Her skulle hun egentlig have opholdt sig i to sæsoner, men allerede efter en enkelt sæson i Serie A med 20 kampe og fem scoringer sluttede det eventyr, da Real Madrid havde set sig lun på hende.

I den spanske hovedstad skal hun være en del af den satsning, kongeklubben er i gang med på kvindesiden.

I sidste sæson blev klubben nummer to efter Barcelona, men ambitionen er altså at blive nummer et - og her skal mål fra danske fødder altså hjælpe til med det projekt.

Caroline Møller har 34 gange optrådt på diverse U-landshold, inden hun sidste år fik debut på det danske A-landshold, hvor hun indtil nu er noteret for seks kampe.