Dansk landsholdsspiller foran spansk kæmpeskifte

Opturen fortsætter bare ufortrødent for Jens Jønsson.

Midtbaneslideren står nu foran karrierens største skifte og har udsigt til en aftale med den spanske traditionsklub Valencia.

Den 29-årige fighter skifter dermed til den klub, som Daniel Wass lige nu optræder for, men spørgsmålet er om de to overhovedet når at spille sammen, fordi Atlético Madrid stadig har et varmt øje til Wass.

Jens Jønsson har taget den lange vej til succes i udlandet, og han var formentlig et fuldstændigt ubeskrevet blad for de fleste landsholdsfans, da Kasper Hjulmand hev ham op som en kanin af hatten til landskampen mod Sverige i slutningen af 2020.

Siden har den tidligere AGF'er vist sin berettigelse i rød og hvidt og har fået en håndfuld kampe siden debuten.

Det er sket på baggrund af sine stærke præstationer for Cádiz, hvor Jens Jønsson kan prale en sejr på Estadio Santiago Bernabeu mod Real Madrid, og så har han på to sæsoner ikke tabt til Barcelona.

Nu ser det hårde slid ud til for alvor at blive belønnet.

Danskeren har kontraktudløb til sommer i Cádiz, der lige nu kæmper hårdt mod nedrykning.

Valencia lokker med en kontrakt øjeblikkeligt, og det ser ud til at falde på plads. Cádiz har netop lejet Rubén Alcaraz i Valladolid, og han fik debut i weekenden.