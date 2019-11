Dansk landsholdsspiller scorer drømmemål i La Liga

Landsholdsspilleren Daniel Wass scorede til 1-0 for sin spanske klub, Valencia, da holdet lørdag eftermiddag slog Granada med 2-0.

Efter knap 74 minutter tæmmede Daniel Wass et indlæg fra højre side med brystet og hamrede bolden op i nettaget til stillingen 1-0.

Den stilling holdt indtil overtiden, hvor 19-årige Ferran Torres bragte hjemmeholdt foran med 2-0, der også blev kampens resultat.

Med de tre point hopper Valencia op på siden af Granada med 20 point for 13 kampe.

Valencia er på syvendepladsen, mens Granada indtager sjettepladsen med samme pointantal, men med en bedre målscore end Valencia.

Der er samtidig kun tre point op til førstepladsen, der indtages Real Sociedad, der er noteret for 23 point for 13 kampe.

FC Barcelona og Real Madrid er på henholdsvis anden- og tredjepladsen - begge med 22 point for 11 kampe.

Målet i Valencias sejr var Daniel Wass' første ligascoring i denne sæson.

Danskeren er udtaget til den danske landsholdstrup, der den 15. og 18. november spiller to afgørende kampe i EM-kvalifikationen mod henholdsvis Gibraltar og Irland.

Danmark har inden de to kampe 12 point for seks kampe. Irland har ligeledes 12 point - men efter syv kampe - og Schweiz følger lige efter de to med 11 point for seks kampe.

