Dansk stjerne får kæmpe skideballe

Pione Sisto var langt fra tilfreds med at blive skiftet ud mod Eibar - det fik træneren til at se rødt

Danske Pione Sisto er et varmt samtaleemne i det vestspanske. Celta Vigo-spilleren kom nemlig i fokus i søndagens La Liga-kamp mod Eibar - men ikke just for det positive.

Ganske vist spillede Sisto en ganske god kamp, men da træner Óscar Garcia efter en god times spil skiftede ham ud, gik det galt.

Dan danske wing gik lige forbi Garcia, der i forbifarten forsøgte at klappe ham på kinden. Det fik Sisto til at trække hovedet til sig og gå målrettet mod bænken.

Og det skal man åbenbart ikke gøre - heller ikke selv om man er knotten over at være blevet skiftet ud.

For træneren kom efterfølgende over på bænken og uddelte en skideballe til Pione Sisto.

En episode, der efter 0-0-kampen blev taget op på pressemødet, hvor træneren forklarede sig.

- Der er aldrig nogen, der kan lide det, når man som spiller bliver skiftet ud, men han behøver ikke at vise det til alle - specielt ikke ham, nå vi ved, hvor han var henne for to måneder siden, sagde Óscar Garcia med hentydning til, at Pione Sisto dengang var helt ude af holdet.

Pione Sisto var tydeligvis ikke tilfreds med udskiftningen. Foto: Claus Bonnerup

Han forklarede også udskiftningen af den danske landsholdsspiller:

- Vi ville prøve noget andet. Vi ville gerne frigøre Iago (spidsangriper Iago Aspas, red.) fra at være alene med deres to stoppere og bringe en ekstra angriber i spil. Vi ville gerne sende flere bolde i feltet, sagde træneren.

Om situationen får konsekvenser for Pione Sisto, ville Óscar Garcia ikke ind på.

- Jeg har allerede taget mig af det, og vi vil snakke videre om det i klubben for at se, hvad der skal ske, sagde Óscar Garcia.

Selv har Pione Sisto opdateret sin story på Instagram med et svar på sin opførsel:

- Mit udtryk i dag siger det hele: Fodbold er ikke kun et spil for mig. Jeg har arbejdet så hårdt på at komme tilbage, og jeg følte virkelig, at jeg kunne vinde kampen i dag med holdet og med fansene, skriver han.

Det er ikke første gang, Pione Sisto har handlet handlet selvisk eller imod klubbens ønsker. Eksempelvis gik han i slutningen af sidste sæson på en selvvalgt frugt-kur i tre uger uden først at vende det med klubben, der ellers normalt har både retningslinjer og ønsker for, hvad spillerne skal indtage.

Den hoppede han dog fra, da medierne begyndte at skrive om det.

Problemerne er det sidste, de har brug for i Celta Vigo. De har efter 21 spillerunder blot fået skrabet 17 point sammen, hvilket placerer dem på den forkerte side af nedrykningsstregen.

