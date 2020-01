Dansk stjerne i kæmpe nedtur

Celta Vigo måtte lade livet i 1/16-finalen i Copa del Rey til den spanske anden divisionsklub Mirandes, som er oprykkere i år og ligger midt i tabellen.

Pione Sisto scorede ellers et mål, som gav forlænget spilletid, men her fik La Liga-klubben rødt kort og endte med at tabe 2-1.

Celta Vigo kom bagud midt i første halvleg. Det var Matheus Aias, som scorede på straffespark og sendte Mirandes foran med 1-0.

Sådan var stillingen indtil et kvarter før kampens afslutning. Her trådte Pione Sisto i karakter.

Med en fantastisk følt inderside uden for feltet lagde Sisto den over i det lange hjørne og udlignede til 1-1.

Kampen endte 1-1 i ordinær tid, og dermed skulle der forlænget spilletid til at afgøre vinderen.

I anden halvleg af den forlængede spilletid kom Celta Vigo i problemer igen med et rødt kort til Rafinha, der begik straffespark. Det straffespark blev brændt.

Fire minutter senere kom Mirandes alligevel foran med 2-1. Antonio Sanchez var målmageren.

