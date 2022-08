Dansk stjerne i kæmpe transfer-drama

Det har længe trukket op til et salg af Victor Nelsson.

Men selvom Galatasaray så sent som i sidste uge også bekræftede, at den danske landsholdsspiller vil væk, og at der lå et bud på ham, så er intet endnu afgjort.

Det skyldes først og fremmest Nelssons tyrkiske arbejdsgiver, der ikke har tænkt sig at slippe sin forsvarsstjerne billigt.

Sevilla er ellers blevet meldt som en seriøs bejler, der meget gerne ser danskeren tage turen fra Tyrkiet til Spanien, men nu er deres tålmodighed ved at være opbrugt.

Derfor har spanierne nu kastet en stor og potentielt afgørende presbold i retning af Galatasaray. En presbold på over 110 millioner kroner.

Midt i transferdramaet kæmper Victor Nelsson for at få en plads i den kommende danske VM-trup. Foto: Jonas Olufsen

Den store spanske avis AS kan nemlig fortælle, at Sevilla har sendt et bud på 15 millioner euro (111 mio. kr.) for Victor Nelsson fordelt på fire rater. Derudover vil de lægge yderligere 22 millioner kroner i puljen i bonusser, hvis danskeren eksempelvis spiller 70 procent af kampene.

Et bud, der skal anses som et 'take it or leave it'-tilbud.

Sevilla har nemlig allerede fået mindst ét bud afvist af Galatasaray, der ifølge flere udenlandske medier vil have 18,5 mio. euro - 138 mio. kr. - for at slippe den danske landsholdsspiller

Ifølge mediet TodoFichajes skulle det første bud have ligget på omkring 80 millioner kroner.

For nylig solgte den tyrkiske Istanbul-klub Marcos Marcao til Sevilla efter et stort pres fra brasilianeren, men her var tyrkerne ikke tilfredse prisen for den 26-årige midterforsvarer.

Af den grund har prisen på Victor Nelsson også været skudt i vejret og vanskeliggjort en hurtig transfer på trods af den tidligere FC København-spillers store ønske om et skifte til det spanske.

Viktor Nelsson har været en stor profil for Galatasaray, men nu ønsker han at fortsætte karrieren i Sevilla. Foto: UMIT BEKTAS/Ritzau Scanpix

Handlen bliver ikke mindre vaklende af, at mediet Mundo Deportivo søndag kunne fortælle, at Galatasaray har set sig sure på Sevilla og specielt spaniernes sportsdirektør, Monchi, over den måde, man har forhandlet med både Marcao og Nelsson på.

Derfor har Galatasaray med det nye bud på 23-årige Nelsson også fået lidt at tænke over.

Prisen er ikke helt oppe på det niveau, man vil have, men omvendt er tyrkerne formentlig heller ikke interesserede i at beholde en spiller, der inderligt gerne vil væk.

Uanset hvad bliver der med kun lidt over to uger tilbage af transfervinduet spillet højt spil om Victor Nelssons fremtid.

Et pokerspil, der kan få stor betydning for, hvordan danskerens fremtid kommer til at se ud.

Sevilla, der i sidste sæson sluttede som nummer fire i La Liga, er på udkig efter en yderligere forstærkning til det centrale, efter de tidligere på sommeren solgte Jules Kounde til Barcelona.

Ender det med et skifte til Sevilla, kan Victor Nelsson se frem til at blive holdkammerat med Thomas Delaney.

Victor Nelsson skiftede til Galatasaray i 2021 og har kontrakt frem til sommeren 2026.