Dansk succes i Spanien: Ikke set siden 1996

Da Martin Braithwaite fredag aften scorede sit sæsonmål nummer seks for Leganés i La Liga, blev han samtidig den mest scorende dansker i den bedste spanske række, siden Bent 'Turbo' Christensen hamrede kasser ind for Compostela for 24 år siden.

Ikke siden sæsonen 1995/1996, hvor Turbo Bent scorede 12 gange, har en dansker scoret mere end fem mål i samme sæson.

En anden tidligere Brøndby-angriber - Morten Skoubo - gjorde det for Real Sociedad i 2005/2006, mens det blot er et par sæsoner siden, at Pione Sisto nåede samme total for Celta Vigo.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Brandvarme Braithwaite scorer for 3. kamp i træk.

Han er dermed den mest scorende dansker i en La Liga-sæson i 24 år.

Turbo-Bent: Watch out.. https://t.co/3p6aTsubRy — Morten Glinvad (@MortenGlinvad) January 3, 2020

Præstationen af den danske landsholdsspiller bliver naturligvis ikke mindre imponerende af, at Leganés frister en tilværelse i bunden af La Liga.

Efter første halvdel af sæsonen er Madrid-klubben næstsidst med et enkelt point op til nedrykningsstregen. I sidste sæson endte man som nummer 13.

Martin Braithwaite spillede også i Leganés i sidste sæson, hvor det blev til fire scoringer på en halv sæson. I denne sæson har Braithwaite brugt 19 kampe på at score de seks mål.

Martin Braithwaite stod også for Danmarks vigtige udebanemål mod Irland i den sidste EM-kvalifikationskamp, der endegyldigt sendte Danmark til EM.

Han har kontrakt med Leganes frem til 2023.

Se også: Braithwaite bomber videre: Tre på stribe

Se også: Topkandidat til kæmpe job

Tæt på en aftale: Italien kalder Eriksen

Tre flotte priser til AGF - den rigtig grimme til Brøndby