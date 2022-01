Danske Paw havnede i kaos: - Det er latterligt

Se Betis-fansene slås i videoen ovenfor:

'De har en intern magtkamp, desværre. Det er latterligt, men hvis de endelig skal slås, så må de gøre det udenfor stadion.'

Sådan skriver den danske Real Betis-fan Paw Værnhøj, der var havnet midt i orkanens øje i lørdagens Derbi Sevillano.

Der var ellers lagt op til en lækkerbisken i Copa del Rey, da dysten mellem Real Betis og Sevilla løb af staben lørdag aften, hvor den også blev sendt på ekstrabladet.dk.

De to hold har leveret fremragende i La Liga, hvor de ligger henholdsvis nummer to og tre.

Hvad, der skulle have været en fed fodboldoplevelse for Paw Værnhøj og resten af fansene, endte dog med at blive en stor eskapade.

Midt i kampen kom to hardcore Betis-fangrupperinger op og slås internet på tribunen, og senere blev kampen suspenderet som følge af, at Sevilla-spilleren Joan Jordan blev ramt af kasteskyts fra tribunen.

Den danske fan var til stede på Estadio Benito Villamarín og kunne se de vanvittige scener, der udspillede sig fra første række.

'Situationen med de hardcore Betis-fans er ikke første gang. Det er en træls situation, men ikke noget man mærker til. Det er dog første gang på stadion, at det var så voldsomt,' skriver den Betis-tilhængeren til Ekstra Bladet.

Joan Jordan blev efter 39. minutters spil ramt i hovedet af en aflang genstand. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix

Situationen, der gjorde, at kampen blev suspenderet er ifølge Værnhøj blevet gjort til noget, den ikke var.

'Det var en surrealistisk oplevelse, men da jeg fandt ud af, hvad der reelt var sket grinte man lidt. Det er aldrig okay at kaste noget på banen, og ham der gjorde det er også blevet anholdt nu. Situationen blev dog gjort til noget, den ikke var og spilleren, der blev ramt gik rundt i 6 minutter, før han modtog behandling.'

Kampen blev suspenderet efter 39. minutter, og man færdigspillede derfor resten af opgøret om søndagen for lukkede døre.

Real Betis endte med at trække det længste strå og kan juble over videre deltagelse i Copa del Rey efter en 2-1 sejr.

Se Sevilla-spiller blive ramt af genstand i videoen herunder: