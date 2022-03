Danske stjerner med i rekordbrag

Der er lagt i kakkelovnen til en fodboldkamp af historiske dimensioner, når FC Barcelona spiller returkamp i kvindernes Champions League-kvartfinale mod Real Madrid.

Der ventes nemlig at dukke 90.000 tilskuere op på det enorme stadion for at overvære kvindernes Él Clásico. Billetterne blev udsolgt på fire dage.

Det bliver dermed suverænt den mest overværede klubkamp for kvinder nogensinde, skriver blandt andre BBC.

Den store kamp er et bevis på, at er på vej frem og ind i en ny æra, siger Barcelona-stjernen Alexia Putellas.

- Det vil inspirere mange menneske, der kan se, at kvinderne spiller på Camp Nou, og det vil vi høste frugterne af. I fremtiden vil mange piger helt sikkert drømme om at være de kvinder, siger Alexia Putellas til Sport.

Der er endda dansk islæt med aftenens historiske opgør, idet Sofie Svava og Caroline Møller spiller for Real Madrid. Svava ventes at starte inde på sin venstre back, mens Caroline Møller ifølge spanske medier må tage plads på bænken til kickoff.

Den danske landsholdsspiller Sofie Svava ventes at starte inde i den store Champions League-kamp. Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

Den nuværende tilskuerrekord for en klubkamp i kvinderegi er 60.739. Den blev sat, da Atlético Madrid fik besøg af Barca på Wanda Metropolitano i 2019, men den rekord står altså med sikkerhed for fald onsdag aften.

Rekorden for internationale kvindekampe lyder dog på 90.185 tilskuere. Så mange troppede op, da VM-finalen mellem USA og Kina blev spillet på Rose Bowl i Pasadena.

Det er altså kun et par hundrede tilskuere ekstra, billetkontrollørerne skal lukke ind for at sikre sig verdensrekorden ...

Barcelona er storfavoritter til at snuppe semifinalebilletten og har en 3-1 føring med fra det første opgør mod madrilenerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kom med i kulissen i den kaotiske 1. divisionsklub Esbjerg fB, der er klar til at kaste Peter Hyballa under bussen.