Dansker-dong: Braithwaite gør det igen

Med sit femte mål i La Liga i denne sæson var Martin Braithwaite med til at sikre Espanyol det ene point, da holdet spillede 1-1 hjemme mod Osasuna.

Espanyol kæmper hårdt for at komme væk fra bundstriden, og derfor var det et vigtigt mål, Braithwaite fik lavet lørdag eftermiddag.

Det uafgjorte resultat kan nemlig godt bruges af Espanyol til at kravle lidt væk fra nedrykningspladserne for en stund med nu 21 point efter 20 kampe.

Espanyol har lige nu blot to point ned til Cadiz under nedrykningsstregen, så der er stadig ikke meget at give af.

Braithwaite slog til efter lidt under en times spil, da den danske landsholdsangriber stod på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Et indlæg fra højre kom ind i feltet, og efter at en holdkammerat havde rørt bolden først, var det bare at prikke den det sidste stykke i nettet for Braithwaite.

Med scoringen er Braithwaite oppe på fem sæsonmål i La Liga. Fire ud af de fem mål er kommet på hjemmebane. To af dem i de seneste tre ligakampe.

Tidligere i kampen havde Braithwaite også et nærgående langskud, men det blev reddet af Osasuna-keeperen Aitor Fernandez.

I første halvleg var det Osasuna-angriberen Ante Budimir, der kort før pausen gjorde det til 1-0 for udeholdet.

Begge mandskaber blev reduceret til ti mand i første halvlegs tillægstid, da der var tumult mellem Osasuna-angriberen Abde Ezzalzouli og hjemmeholdets Ronael Pierre-Gabriel.

Braithwaite spillede de første 75 minutter af kampen, og der blev ikke scoret flere mål i opgørets sidste kvarters tid.

Osasuna har midt i rækken 29 point efter 20 kampe.