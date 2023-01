Dansker hyldes efter storkamp

Andreas 'AC' Christensen er for alvor ved at slå igennem i FC Barcelona.

Efter en lidt turbulent start med skader og jævne præstationer er danskeren for alvor ved at vise, hvorfor Barcelona hentede ham til klubben i sommer.

I Barcelonas 1-0-sejr over Atlético Madrid søndag aften var 'AC' en af de bedste spillere på banen, og det er ikke gået ubemærket hen i de spanske medier.

'Storslået præstation af Andreas Christensen. Vel nok hans bedste siden han blev Barcelona-spiller.'

'Et hegn i forsvaret uden at lave nogle fejl (...) Den danske forsvarsspiller er ved at blive en uundværlig spiller for Xavi,' skriver Mundo Deportivo blandt andet.

'Han har været en af dem, der har fået en fordel af Piqués farvel. Solid, kompetent og så var han målfarlig tidligt i kampen,' skriver Marca.

'AC' i tæt duel med Antoine Griezmann, der havde det svært overfor danskeren i løbet af kampen. Foto: Pierre-Philippe Marcou/Ritzau Scanpix

- Jeg vokser stadig

Efter en skade i efteråret, hvor 'AC' missede otte Barcelona-kampe i træk, er han kommet tilbage og har erobret en stamplads på holdet, og det er den danske landsholdsspiller glad for.

- Jeg vokser stadig på dette hold. Det er altid vanskeligt, når man er ny spiller. Det var uheldigt, jeg fik en længerevarende skade. Jeg følte faktisk, jeg havde fået en god start og spillede de kampe, jeg ønskede.

- Så det var sort uheld med skaden. Men nu er jeg tilbage efter VM, og vi har arbejdet meget sammen på træningsbanen. Vi er trygge ved hinanden og tror på hinanden, siger han til FC Barcelonas tv-kanal.

Barcelona topper La Liga med tre point ned til Real Madrid.