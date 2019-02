Dansker i fokus på Camp Nou

Både FC Barcelona og Valencia leverede i midtugen imponerende comebacks for at spille sig i Copa del Rey-semifinalerne.

Lørdag tørnede de to hold sammen på Camp Nou i ligaen, og selv om Barcelona lavede et lille comeback, måtte holdet nøjes med 2-2 efter at have været nede med 0-2.

Dermed kan forfølgerne hente et par point på de forsvarende mestre.

Barcelona var ufarlige med bolden ved fødderne i den første halve time, og allerede efter få minutter var hjemmeholdet tæt på at komme bagud, da først keeper Marc-André ter Stegen og efterfølgende stolpen måtte klare paragrafferne.

Det lod dog ikke til, at chokket vækkede Barcelona, som flere gange blev fanget i ubalance på gæsternes kontrastød.

Efter 24 minutter faldt straffen, da Rodrigo upresset kunne føre bolden frem og spille Kévin Gameiro fri med en stikning.

Han sparkede bolden fladt i kassen til en overraskende Valencia-føring.

Mindre end ti minutter senere kom danske Daniel Wass i fokus. Da han løb frem til et indlæg i feltet på endnu en omstilling, gik Sergi Roberto i ryggen på ham, og dommeren takserede det til straffespark.

Fra pletten hamrede Dani Parejo sikkert 2-0-føringen ind.

Det virkede endelig til at vække mestrene, der fik lagt et godt pres på gæsterne.

Seks minutter før pausen blev Nélson Semedo lagt ned i feltet, og Lionel Messi trillede køligt bolden ind til 1-2.

Et stolpeskud fra Sergi Roberto var tæt på at bringe balance i regnskabet.

Anden halvleg blev indledt med et stormløb mod Valencias mål. Barcelonas pasningsmaskine tromlede hen over Valencia-defensiven, men en blanding af lidt held og flot fight holdt udligningen væk.

Knap midtvejs i anden halvleg fik Valencia endelig en stor chance, men tæt under mål sendte Rodrigo en lidt svær tværpasning over mål. Og så gik det hurtigt den anden vej.

Mindre end et minut efter fik Lionel Messi chancen fra kanten af Valencia-feltet, og med en flot afslutning i det korte hjørne sørgede han for 2-2.

Lørdagen bød også på det baskiske derby mellem Real Sociedad og Athletic Bilbao. Det endte med en 2-1-sejr på hjemmebane til førstnævnte.

