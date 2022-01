Dansker kan knuse Wass' drømmeskifte

Stemningen kan blive lidt akavet, når Kasper Hjulmand indkalder sit første landshold i år.

For ender det med, at Daniel Wass ikke får sin drøm om et skifte til Atlético Madrid opfyldt, kan det skyldes en landsholdskollega.

Salzburg-spilleren Rasmus Nissen Kristensen bliver nemlig nu overvejet som et alternativ til Wass.

Endnu er Daniel Wass den klart foretrukne kandidat på Wanda Metropolitano, og to af danskerens agenter var torsdag i Valencia for at forsøge at finde nye åbninger i affæren.

Carsten V. Jensen vender fremtiden hos Andreas Maxsø og Mikael Uhre. Og bekræfter, at de holder øje med Daniel Wass.

Givet er det, at Valencia har slået bak på muligheden for et salg. Selv om Daniel Wass kan gå gratis ved kontraktudløb til sommer, så er de fast besluttede på, at Wass er for vigtig for holdet lige nu.

Derfor har de trukket deres krav om to mio. euro for danskeren.

Tovtrækkeriet har fået Atlético Madrid til at kigge bredere efter mulige alternativer.

Klubben har netop fået 110 mio. kr. for at sælge Kieran Trippier. Der er altså penge til at hente en afløser.

Derfor er der nu knyttet kontakt til Salzburg omkring Rasmus Nissen Kristensen.

Andre kandidater er ifølge avisen AS Matteo de Sciglio, der har kontraktudløb til sommer i Juventus. Der er et dyrt alternativ i form af Manchester Uniteds Diogo Dalot, og så er Mallorcas Pablo Maffeo i spil.