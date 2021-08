Dansker til Real Madrid

Fra Inter til Real Madrid. Det er noget af et klubskifte, angriberen Caroline Møller Hansen onsdag foretog sig.

Efter kun en enkelt sæson i italienske Serie A drager hun videre til Real Madrid. Det bekræfter den spanske klub på Twitter.

22-årige Caroline Møller er noteret for seks landskampe for Danmark. Endnu er det ikke blevet til et mål. I fem af landskampene er hun skiftet ind fra bænken. Hun fik sin debut for Danmark i marts 2020 mod Norge.

Tidligere i karrieren har Caroline Møller spillet for Fortuna Hjørring, som hun nåede at blive dansk mester og pokalvinder med.

Hun havde kontrakt med Inter frem til næste sommer, men nu fortsætter karrieren i det spanske.

I sidste sæson blev Real Madrid nummer to i den bedste spanske fodboldrække efter det urørlige tophold, FC Barcelona.