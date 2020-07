Danskere raser over billetfirma

Kunderne føler sig godt og grundigt dårligt behandlet af Arte Udland.

På Trustpilot er der skrevet talrige dårlige anmeldelser af billetfirmaets gebærden, efter det stod klart, at kunderne ikke kunne komme til de fodboldkampe, som de havde billetter til.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere, der skulle have set topfodbold rundt om i Europa, men så kom coronapandemien i vejen. Derfor har der ikke været tilskuere endnu, men Arte Udlands kunder har heller ikke fået deres penge tilbage, selvom de har gjort krav på dem.

Ekstra Bladet har blandt andet talt med Dino Sahinovic, der skulle have set Real Madrid mod Eibar. Han har omkring 3300 kroner ude at svømme hos firmaet og har fået at vide, at han må vente til september med yderligere information.

- Jeg er slet ikke tilfreds med dem. Der er også en hel masse andre, der ikke kan få deres penge refunderet kan jeg se på Truspilot, siger Sahinovic til Ekstra Bladet.

Sådan så der ud til kmpen mellem Real Madrid og Eibar. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Andre kunder har fået at vide, at de må væbne sig med tålmodighed, da Arte Udlands svenske moderselskab er under rekonstruktion (Tidligere kaldt betalingsstandsning, red.).

Men det går ikke, slår Forbrugerrådet Tænk fast.

- Folk har krav på at få der penge tilbage. Den er ikke længere rent juridisk, lyder det fra seniorjurist Martha Nør Kjeldsen, der dog ikke har den gyldne løsning til at få pengene tilbage lige med det samme.

- Det er mega træls og dårlig kundeservice, men der ikke så meget at gøre for forbrugerne end at anmelde deres krav på skrift og gøre opmærksom på, at man vil have sine penge tilbage.

- Hvis man ikke hører fra firmaet, må man indbringe dem for et relevant klagenævn, siger hun og nævner Forbrugerklagenævnet, pakkerejseankenævnet og Forbrugereuropa som relevante løsninger.

Konfrontation: Nogen får penge - andre ikke Ekstra Bladet har talt med Bo Jakobsson, der er Chief Purchasing Officer i Resia Travel Group, der står bag Arte Udland. Han har gode nyheder til én gruppe købere - og knapt så gode til andre. Hvorfor har de danske kunder, som vi har talt med, ikke fået deres penge igen efter så lang tid? - En del af svaret er, at vores svenske moderselskab er under rekonstruktion. Så har vi via vores jurister undersøgt, om vores danske firma skulle under rekonstruktion, og det har de fundet ud af, at det skal vi ikke. - Derfor kan vi i næste uge begynde at betale penge tilbage til de kunder, der har købt pakkerejser, men altså ikke til dem, som kun har købt fodboldbilletter. Hvorfor får dem med kun en fodboldbillet ikke pengene? - Det er en anden situation. Jeg har fuld forståelse for, at folk de er skuffede. Men det er sådan, at når vi ikke får penge tilbage fra klubberne, hvor vi har købt billetterne, så forholder vi os til de vilkår, som vi har opstillet. Virksomheden knytter sig til denne sætning, som kan findes i deres fodboldvilkår: 'Hvis den bestilte kamp bliver flyttet helt uden for de ovennævnte dage, tilbagebetales prisen for fodboldbilletten i de tilfælde, hvor ARTE Udland får refunderet billetten fra leverandøren.' Forbrugerrådet Tænk i Danmark fortæller, at den ikke er længere, end at I skal betale kunderne tilbage. Hvordan forholder I jer til det? - Vi forholder os til de vilkår, som vi har skrevet på hjemmesiden, og vores holdning er, at vi ikke kan betale pengene tilbage, før klubberne og vores partnere har tilbagebetalt os. Der kan være nogle kunder - både i Norge, Sverige og Danmark - som vil afprøve det ved en retssag. Det må vi så forholde os til. Skulle Resia Travel Group få tilbagebetalt nogle penge for billetterne, så slår de fast, at de vil send dem videre til kunderne.

Hun fortæller, at de under coronatiden har rådet folk til at slå koldt vand i blodet, men der er en grænse.

- På et eller andet tidspunkt er der også gået for lang tid. Vi ser jo forbrugere, der stadig venter på at få penge tilbage for ting, der skulle være foregået i marts. Så begynder det at have karakter af, at virksomhederne tager lån i forbrugerne. Og det går ikke, siger juristen.

Er det et problem, at moderselskabet er i Sverige?

- Det burde være ligegyldigt at moderselskabet er i rekonstruktion, for hvis der stadig er et selskab i Danmark, så er de ansvarlige over for de aftaler, der er indgået. Men en rekonstruktion betyder ofte, at der er problemer med likviditeten, og det kan jo være et rødt flag.

De sælger stadig billetter til ting og sager. Skal man være bekymret over det?

- Det er ikke et problem at sælge billetter, hvis man kan leve op til sine forpligtelser.

- Men man skal tænke over, om man vil købe billetter hos et firma, som lader til at have større problematikker. Så kan man tænke: Er det her, jeg skal købe min billet, eller er det et andet sted?

Se også: Sælger for 26 millioner

Se også: Legendens nøgenbillede deler vandene

Se også: Blev gravid - så mistede hun al indtægt

Se billederne her: Vonn for fræk til USA

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj