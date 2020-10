Danskerklub fortsætter utrolig optur

Jens Jønsson og Cadiz fortsatte fredag aften deres flotte start på sæsonen i La Liga efter oprykningen i fjor.

Cadiz sikrede således deres fjerde udebanesejr på stribe, da de gæstede Eibar i La Liga. Her vandt de 2-0 i en kamp, hvor den tidligere AGF'er startede inde og spillede de første 80 minutter.

Begge Cadiz' mål blev scoret i slutningen af første halvleg, og begge gange havde den tidligere stjerneangriber Alvaro Negredo en finger med i spillet.

Det første mål scorede Alvaro Negredo selv efter 36 minutter. Efter et kontraangreb smed Alfonso Espino et indlæg ind i feltet, hvor den tidligere Manchester City-angriber sendte bolden i mål med et velplaceret hovedstød.

Fire minutter blev føringen fordoblet i et kontraangreb, hvor Alvaro Negredo spillede en bold i dybden, som Salvi Sanchez modtog og sendte i mål.

I resten af kampen sad Eibar på det meste af spillet, men de kunne ikke dirke oprykkernes defensiv op, og som bekendt sluttede det med en 2-0-sejr til Jens Jønsson og kompagni.

Med sejren kravler Cadiz op på en andenplads i La Liga med 14 point efter otte kampe, og de er á point med førstepladsen Real Sociedad, der dog har en bedre målscore og kun har spillet syv kampe.

