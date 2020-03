Danskerklub i coronakaos: Fem er smittet

Spanien gennemlever i disse dage et voldsomt udbrud af coronavirus. Det seneste døgn døde mere end 100 mennesker som følge af virussen, og der er kommet 2000 nye smittetilfælde til. Også blandt de professionelle sportsfolk.

I fodboldklubben Valencia har epidemien ramt hårdt. Således er fem personer, der er tilknyttet førsteholdet, smittet, oplyser den i en erklæring.

Klubben oplyser, at alle fem har det godt og opholder sig i deres hjem. Der er ikke sat navne på de smittede, men på sin Instagram-profil bekræfter den argentinske forsvarsspiller Ezequiel Garay, at han er en af dem:

'Det står klart, at 2020 er startet meget dårligt. Jeg er testet positiv for coronavirus. Jeg har det godt, og nu handler det bare om at følge sundhedsmyndighedernes råd om at forblive i isolation,' skriver han.

Spanske medier mener at vide, at der også er tale om spillerne Eliaquim Mangala og Jose Luis Gayá samt to personer fra det tekniske personale.

Således er der altså ikke tale om den danske landsholdsspiller Daniel Wass, der til dagligt tjener sine penge i den østspanske klub

