Danskerklub slår sensationelt Barcelona

FC Barcelona var på jagt efter oprejsning efter sidste uges nederlag til Eintracht Frankfurt i Europa League, men storholdet sank blot dybere.

Mandag aften tabte Xavis tropper sensationelt med 0-1 til Cadiz, der stillede med flere reserver i startopstillingen, heriblandt danske Jens Jønsson.

Cadiz formåede at pille tempoet ud af opgøret og kapitalisere på kontraangreb, mens Barcelona virkede langt fra det niveau, der havde skaffet klubben syv La Liga-sejre i træk.

Kun Ousmane Dembélé viste kreativitet frem ad banen, men det var langtfra nok mod de hårdtslående Cadiz-spillere, som pillede pynten af værterne.

Med sejren har Cadiz endnu ikke tabt til Barcelona, siden klubben rykkede op i La Liga i 2020.

Martin Braithwaite så hele kampen fra Barcelonas bænk. Derfra kunne han efter opgøret konstatere, at Real Madrids forspring i toppen er på 15 point.

Cadiz tog et vigtigt skridt i nedrykningsstriden. Klubben kravlede op over stregen og er nu to point fra en tur i den næstbedste række.

Cadiz overlevede Barcelonas første pres, og stille og roligt forsvandt tempoet. Efter 27 minutter var gæsterne lige ved at fange værterne på hælene.

Ruben Sobrino satte højt tempo på højrekanten og lagde bolden på tværs til Lucas Perez, som var helt fri foran mål. Angriberen fik dog ikke ordentligt ram på bolden, som strøg forbi mål.

Dembélé var den eneste Barcelona-spiller, der rystede Cadiz-spillerne før pausen, men selv om han flere gange tryllede på højrekanten, førte det ingen mål med sig.

Mål fik vi derimod to minutter inde i anden halvleg, og det var gæsterne, der sendte chokbølger gennem Camp Nou.

Bolden blev sendt ind i feltet, hvor Ruben Sobrino forsøgte sig i to omgange fra tæt hold, men Marc-André ter Stegen stod i vejen.

Det gjorde han imidlertid ikke, da bolden havnede hos Lucas Perez, som skubbede kuglen i nettet.

Også i anden halvleg var Dembélé den mest aktive Barcelona-spiller. Efter knap 70 minutter tvang han Cadiz-keeper Jeremias Ledesma på overarbejde, da han sparkede på mål fra distancen.

Omtrent fem minutter senere var det lige ved at gå helt galt for værterne. Cadiz' Alex Fernandez kom fri i feltet og sparkede bolden snert forbi mål.