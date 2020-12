Real Madrids Vinicius er overrasket over, hvor stor rivaliseringen er mellem Real og Atlético selv på reserveniveau

Real Madrid vandt lørdag aften lokalopgøret mod Atlético Madrid med 2-0 på mål af Casemiro og et selvmål af Atletico-keeper Jan Oblak.

Med i de første 79 minutter var den brasilianske offensivspiller Vinicius, og han har endnu aldrig tabt i sine fire opgør mod Atlético siden debuten i september 2018.

Han er blevet overrasket over rivaliseringen mellem de to hold, som han første gang mærkede for reserveholdet.

- Jeg troede, at rivaliseringen mest var mellem førsteholdene, men de lavede mere end 20 frispark på mig, og de forsøgte at bide mig, siger Vinicius på sin Instagram-side.

Se videoen her - og ganske rigtigt ligner det et bid...



Vinicius jubler over sejren. Foto: Oscar de Pozo/Ritzau Scanpix

- Dengang troede jeg ikke, at det var noget, men da jeg så fik set set videoen, så forsøgte han at bide mig, og det var mig, der fik det gule kort, siger Vinicius.

Nederlaget lørdag aften var Atléticos første liganederlag i sæsonen, og de er nu kun et enkelt point foran Real Sociedad og tre foran Real Madrid - men de rødstribede har dog spillet en kamp færre.

