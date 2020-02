- De sælger ham igen til sommer

Lykken kan blive kort for Martin Braithwaite i FC Barcelona, lyder vurderingen fra ekspert

Skridtet fra Leganes til FC Barcelona er enormt, og til trods for at danske Martin Braithwaite endnu er ikke præsenteret officielt i catalanernes højborg, så er den umiddelbare reaktion hos de fleste eksperter klar.

Martin Braithwaite er ikke god nok.

Ikke desto mindre forventer man, at han underskriver en lang kontrakt, der kan sikre ham mange år hos en af verdens absolutte topklubber.

Sælges hurtigt

Men han kan også blive solgt allerede igen til sommer. Sådan lyder vurderingen fra Juan Jimenez, Barcelona-journalist på det store spanske sportsmedie AS Sport, i en mailkorrespondance til Ekstra Bladet.

’Han kommer sandsynligvis til at skrive en langtidskontrakt, men jeg tror, at idéen fra Barca-staben er, at han skal sælges i sommerens transfervindue.

Han er ikke et fremtidigt bud på en Barca-spiller. Men hvem ved? Hvis han spiller på et fint niveau de næste 14 kæmpe, kunne han måske blive en god indskifter at have.’

Ekstra Bladets udsendte poserer med en trøje, som Braithwaite snart iklæder sig - med nummer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bliver indskifter

Med de 14 kampe hentyder han til det resterende kampprogram i La Liga-sæsonen, hvor Braithwaite kan gøre sig gældende. Til den nye sæson vil stjerner som Luis Suarez og Ousmane Dembele sandsynligvis være til rådighed igen.

’I starten vil han være på bænken. Når han endelig skal ind, så skal han erstatte spillere som Messi, Griezmann eller Ansu. Han skal give luft til Barca-stjernerne.

'Han kan komme til at spille en nøglerolle, hvis han tilpasser sig hurtigt. Han har de færdigheder, fart, styrke, fighterhjerte og målnæse, der kan fungere i Barcelona,’ skriver Barca-journalist Juan Jimenez videre i mailkorrespondancen.

Seneste meldinger fra folk tæt på handlen går på, at den først bliver officiel torsdag. Samtidig melder flere spanske medier om, at Braithwaite allerede er i spil til en plads på holdet til weekendens hjemmekamp mod Eibar.

