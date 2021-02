- De skubbede os ud over afgrunden

Efter fire sæsoner i La Liga rykkede lille Leganés ud af den bedste række i sidste sæson. Klubbens sportsdirektør Txema Indias har det stadig svært med, at man mistede Martin Braithwaite midt i sæsonen - og endda efter transfervinduets lukning på grund af en særlig spansk regel.

- Braithwaite-skiftet var et hårdt slag på grund af måden, det skete på, og Yousse En Nesyri-sagen var også kompleks. Jeg er sikker på, at bare med en af de to ville vi have overlevet, siger sportsdirektøren et år efter til AS.

De spanske regler betød, at Barcelona på grund af mange skader kunne handle internt i La Liga, og de udvalgte sig hurtigt danskeren.

- På det tidspunkt var vi meget venlige som klub. Måske lyder det som en undskyldning, men den beslutning fra Barcelona skubbede Leganés ud over afgrunden, siger Leganés-sportsdirektøren.

Dengang var Barcelona den store spiller, der ikke tænkte på, at lille Leganés mistede en vigtig spiller og ikke havde mulighed for at erstatte ham.

Senest har Barcelona brokket sig over, at en klub som Paris SG taler åbent om at hente snart kontraktløse Lionel Messi, og den brok er svær at tage seriøs.

- Jeg må hellere bide mig i tungen, siger Leganes-sportsdirektøren.

- Det får mig til at grine. Når det sker for andre, er det ikke noget problem, men når det sker for dem selv, er det meget vigtigt, siger han alligevel.

- De destabiliserede os ikke kun, men medvirkede til vores nedrykning, og det nyttede ikke at beklage sig. De fratog mange familier brødet.

- Det er sandt, at det var tilladt, men på et moralsk plan kunne alt være gjort bedre. Specielt når de 15 dage før havde et helt åbent marked, siger sportsdirektøren.

Sådan så Braithwaite ud i januar 2019, da han scorede for Leganés mod Barcelona. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Leganes sluttede sidste sæson blot et enkelt point under Celta i kampen om at undgå nedrykning og som ligaens næstdårligst scorende hold, var det særligt offensiven, der var tynd efter Martin Braithwaites skifte.

I denne sæson ligger Leganés foreløbig nummer fire i Segunda Division med otte og seks point op til Mallorca og Espanyol på de to direkte oprykningspladser.

