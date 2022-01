Delaney fraværende i Sevilla-sejr over Jønsson

Sevilla lader ikke bare sådan lige Real Madrid stikke af i toppen af La Liga.

Mandag aften snuppede klubben en vigtig 1-0-sejr på udebane over Cadiz, der havde den danske midtbanespiller Jens Jønsson med fra start.

Hos Sevilla var Thomas Delaney dog hverken med i startopstillingen eller på bænken. Klubben har ikke meldt noget ud om danskerens fravær.

Danskeren er startet inde i Sevillas seneste tre La Liga-kampe mod Barcelona, Atlético Madrid og Athletic Bilbao, men mandag var han altså helt ude af truppen.

Sevilla er ligesom flere andre spanske klubber ramt af coronasmitte, og cheftræner Julen Lopetegui har protesteret mod, at mandagens kamp overhovedet skulle spilles.

Men det blev den, og Sevilla vandt. Det betyder, at klubben på andenpladsen har fem point op til Real Madrid og en kamp i hånden. Cadiz og Jens Jønsson er næstsidst og kæmper for overlevelse.

Et pænt stykke hen i mandagens opgør så det ud til, at de to hold skulle gå fra banen uden at score, men Sevilla ville have sejren med sig hjem, og efter en time var der bingo.

Lucas Ocampos fik bolden i en spids vinkel i feltets venstre side og trykkede af. To Cadiz-spillere forsøgte at nå frem for at blokere, men mislykkedes, og i målet formåede Jeremias Ledesma ikke at lukke det korte hjørne.

Bolden strøg i netmaskerne, og det ene mål var altså nok for Sevilla.