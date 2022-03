Delaney med hovedrolle i Sevilla-kamp

Sevillas forsøg på at holde trit med Real Madrid i toppen af La Liga ramte et bump på vejen søndag.

På udebane mod Rayo Vallecano, der havde tabt de seneste seks ligakampe, blev det blot til uafgjort.

Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney reddede det ene point til Sevilla, da han udlignede med godt 25 minutter tilbage.

Sevilla har nu 56 point for 28 kampe. Real Madrid har 63 point og møder mandag Mallorca, hvor føringen kan udbygges.

En chancefattig første halvleg endte uden mål, selv om Sevillas Rafa Mir fik den i nettet. Men målet blev annulleret for hånd på bolden.

Til gengæld kom Vallecano blæsende ud til anden halvlegs start, og efter et minuts spil havde Bebe sendt hjemmeholdet i front.

Den føring holdt indtil 25 minutter før tid, hvor Sevilla samtidig noterede sig for sin første officielle afslutning i kampen.

Et indlæg fra venstre side blev sendt mod bagerste stolpe, hvor Thomas Delaney dukkede op. Midtbanespilleren kastede sig frem og fik med venstrebenet drejet bolden tilbage mod fjerneste stolpe uden chance for målmanden.

Med ti minutter igen troede Sevilla, at holdet fik en gylden mulighed for at tage alle tre point. Men et straffespark blev omstødt efter hjælp fra VAR.

Sevilla måtte derfor rejse hjem med et skuffende pointtab.