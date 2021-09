Delaney så rødt: - Dumt

Landsholdets midtbaneprofil Thomas Delaney er kendt som en kontrolleret mand, der sjældent begår kiksede fejl på fodboldbanen.

Lørdag aften var dog en undtagelse, da Delaney fik to advarsler på ti sekunder for sin nye klub Sevilla.

Det var både dumt og unødvendigt, fortæller danskerens træner i Sevilla, Julen Lopetegui, til klubbens hjemmeside.

- Thomas ved godt, at sådan en handling ikke bør finde sted. Men det er dommerens beslutning, og jeg synes ikke, at det var helt afbalanceret, siger Lopetegui.

Sur på dommeren

Den tidligere FC København og Dortmund-profil blev sendt i omklædningsrummet efter to gule kort, som danskeren normalt havde undgået. Det første fik han, da han slog ud med armen og brokkede sig over et frispark.

Det andet gule kort modtog han, fordi han viste en sarkastisk 'tommel-op' og herefter klappede af dommeren bag hans ryg.

Det er det første røde kort i midtbanespillerens karriere, som i sine 388 klubkampe har skrabet 81 gule kort sammen.

På landsholdet er det indtil nu blevet til 62 kampe for den 30-årige. Det er blevet til seks gule kort i den rød-hvide trøje.

Sevilla vandt, trods Delanyes dummert, 2-0 over Espanyol.