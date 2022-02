Deler glædelig nyhed

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite skal være far. Igen.

På Instagram viser han sin nyfødte datter frem, mens han kysser sin hustru, Anne-Laure, på kinden.

Hun kom til verden i søndags, men først nu deler han altså glæden med sine cirka 1,5 millioner følgere.

'Sidste søndag fødte denne Wonder Woman vores lille prinsesse Belle Braithwaite. Jeg er så stolt af dem begge. Jeg elsker jer, mine piger', skriver han.

Parret er nu forældre til fem børn i alt. I forvejen har de to drenge sammen, mens Anne-Laure har to drenge fra et tidligere forhold. Deres nye datter har dermed godt med storebrødre.

Den 30-årige esbjergenser spiller til daglig i FC Barcelona, og for nyligt er han vendt tilbage fra en skade, der havde holdt ham ude i et godt stykke tid.

Han har været klarmeldt i de seneste to opgør for den catalanske storklub, men har blot fået 13 minutter på banen.

Søndag møder Barcelona hovedstadsklubben fra Atlético Madrid.

Her kan Daniel Wass, der netop er skiftet til klubben, få debut mod sin landsholdskammerat.