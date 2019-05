Den længste flirt: Her bliver drømmetransferen Real-iseret

Real Madrid har været forelsket i ham gennem mange år, men Eden Hazard er ikke nem at få fat i.

Som et andet ungdoms-crush var han ved at glide dem af hænde, men nu ser det ud til, at storklubben får sin drømmespiller.

Den franske sportsavis L'Equipe fortæller, at handlen bliver en offentliggjort efter Chelseas Europa League-finale, hvor Hazard formentlig bliver en vigtig brik for The Blues, som skal op mod Arsenal.

Finalen spilles 29. maj, og dagen efter løftes sløret så for den aftale, der ifølge L'Equipe har været i stand i et par uger.

Den 28-årige kreatør kommer til at koste omkring 100 millioner euro - altså cirka 750 millioner danske kroner.

Hazard blev for nylig kåret som sæsonens bedste spiller af klubben og fansene. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Efter kampen mod Leicester fortalte hovedpersonen pressen, at hans plan var klar.

- Jeg har truffet en beslutning. Jeg venter stadig ligesom jer og fansene, sagde han og gjorde det klart, at han gerne ville have haft en afklaring tidligere.

- Men det er ikke sket. Jeg fortalte det til klubben for et par uger siden.

Hazard kom til fra Lille i 2012 og har siden da spillet 351 kampe for klubben. I denne sæson har han optrådt 51 gange Chelsea og scoret 19 gange.

Belgieren bliver første byggesten i træner Zinedine Zidanes genopbygning af den skrantende storklub. Tidligere har det været meldt ud, at Real Madrid ville have et enormt transferbeløb til rådighed til denne sommer, så han er næppe den eneste stjerne, der skal den vej.

