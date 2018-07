Den spanske drøm lever! Real Madrid lurer stadig på Eriksen

Christian Eriksen har i flere sæsoner været en stor stjerne på et godt spillende Tottenham-mandskab i Premier League, og læg dertil en række fremragende præstationer for det danske landshold.

Det fik flere af Europas allerstørste klubber til at få øjnene op for danskeren, og i lang tid var de to spanske storklubber FC Barcelona og Real Madrid blandt de varmeste bud på en kommende arbejdsgiver.

FC Barcelona var den af de to klubber, der oftest blev nævnt, men ifølge Marca. har catalonierne droppet interessen. Men det betyder ikke, at Eriksen muligheder for at skifte til en spansk gigant er helt udtømte.

Kan du huske, da Eriksen og co. knuste Real Madrid på Wembley?

Nu skriver den spanske avis SPORT nemlig, at FC Barcelonas ærkerivaler fra Real Madrid endnu ikke har opgivet håbet om at hente den danske stjerne. Avisen fremhæver Christian Eriksens gode præstationer ved VM-slutrunden som en af årsagerne til kongeklubbens fortsatte interesse.

Derudover passer han ifølge avisens vurdering godt ind i den nye Real Madrid-træner, Julen Lopetegui, og hans spillestil, hvilket skulle øge de forsvarende Champions League-vinderes villighed at at forhandle med Tottenham om danskeren.

Tottenhams formand Daniel Levy er dog notorisk svær at forhandle med, og det skal derfor blive spændende, om Danmarks ubestridt største fodboldstjerne skal være at finde i en af verden allerstørste klubber inden sommeren er forbi.

Se også: Drømmen er død! Barcelona giver op på Eriksen

Se også: Mens du sov: Eriksen stråler i USA

Se også: Baby-lykke! Eriksen viser sønnen frem for første gang