Den totale omvæltning: - To vidt forskellige verdener

Det trækker op til en vaskeægte dansk chok-transfer.

I hvert fald hvis man skal tro de toneangivende spanske medier på fodbold-fronten, heriblandt Sport, Marca og Mundo Derpotivo, der i fællesskab melder Martin Braithwaite meget tæt på et skifte til FC Barcelona.

Landsholdsspilleren har angiveligt gjort så god reklame for sig selv i Leganes, at han pludselig er endt helt i top på den indkøbsseddel, FC Barcelona akut fik skrevet ned, da skaderne hobede sig op på de offensive positioner.

Ousmane Dembélé er dømt ukampdygtig resten af sæsonen, og det har pludselig åbnet Barcelona-døren på vidt gab for Braithwaite.

Den mulighed får de færreste her i livet, og at chancen ser ud til at tilfalde den 28-årige esbjergenser, kommer bag på Luna Christofi, som har dækket spansk fodbold i en årrække for Viasat.

- Jeg må sige, at jeg er lidt overrasket. Det er to vidt forskellige verdener, når vi taler Leganes og FC Barcelona, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke på Thomas Gravesen. Det er lidt den samme historie, fortæller hun med henvisning til det opsigtsvækkende skifte, da eks-landsholdsspilleren pludselig havnede i Real Madrid.

Men hvordan er det kommet hertil? At Martin Braithwaite pludselig står på spring til at gøre sin entre i en af verdens største fodboldklubber?

For to år siden kunne han ikke komme på holdet i Middlesbrough, der satsede på andre spillere i den næstbedste engelske række. Nu kan han blive holdkammerat med Lionel Messi.

Den specielle regel i spansk fodbold, som åbner op for en akut handel uden for transfervinduets åbning, hvis en nøglespiller bliver skadet, er første del af forklaringen.

Anden del af ligningen handler om selve jagten på erstatningen, og ifølge Luna Christofi så FC Barcelona ikke i første omgang mod Braitwaite.

- Der er ikke en angriber fra den spanske liga, som ikke har været nævnt, siger hun.

- Den spiller, som lå højest på ønskelisten, var Angel i Getafe, men problemet i hans tilfælde var alderen. Men han har altså også været smækket på forsiden, så Braithwaite er ikke den første, lyder det fra Christofi.

Hun venter ligesom alle andre spændt på næste kapitel.

Indtil videre har vi kun fået forsiden til det, der ligner en vanvittig transfer-fortælling. Med danske Martin i hovedrollen.

